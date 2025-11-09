Alpine mostró un video del trabajo de los mecánicos en el auto de Franco Colapinto

El piloto argentino sufrió un grave accidente en la carrera Sprint y pudo volver a pista para la clasificación, tan solo tres horas más tarde.

Hoy 08:22

El Gran Premio de Brasil tuvo un sábado lleno de tensión para Franco Colapinto, quien sufrió un fuerte accidente durante la carrera Sprint y generó preocupación entre los fanáticos. Sin embargo, el piloto argentino logró volver a pista para disputar la clasificación, donde finalmente largará desde el puesto 18. Detrás de esa hazaña hubo un enorme esfuerzo del equipo Alpine, que compartió un video mostrando el intenso trabajo de sus mecánicos.

Tras el impacto contra los muros de contención, el equipo de la escudería francesa dispuso de apenas tres horas para reemplazar piezas clave, realizar reparaciones de emergencia y dejar el monoplaza en condiciones para salir nuevamente al asfalto de Interlagos. “Increíble trabajo en el garaje hoy. Qué esfuerzo del equipo para reparar el coche de Franco a tiempo para Qualy”, publicó Alpine en sus redes junto a las imágenes, que rápidamente se viralizaron entre los fanáticos.

Según informó el propio equipo, los mecánicos de Colapinto y Pierre Gasly trabajaron codo a codo para cumplir con el plazo. Fue una tarea en conjunto dentro del garaje, que incluyó el cambio completo del chasis, la caja de cambios y la instalación de un motor usado para que el argentino pudiera participar en la clasificación.

Tras volver a pista, Colapinto expresó su gratitud por el esfuerzo de su equipo: “Cuando cambiás el chasis siempre hay que revisar todo. No íbamos nada rápido hoy, fue una pena. Un día duro para el equipo, pero muy agradecido por poner el auto en pista”, señaló ante la prensa.

El piloto de Pilar también lamentó no haber podido demostrar el potencial del monoplaza: “Me sentí bastante lento. Cambiamos el auto entero. Pierre mostró que el coche estaba muy bien para este fin de semana. Con el choque, no pudimos demostrar todo lo que teníamos. Me da bronca no estar rápido”, reconoció.

A pesar de las dificultades, el argentino se mostró optimista de cara a la carrera de este domingo, en la que buscará cerrar un fin de semana difícil con una buena remontada en el circuito de Interlagos.