Revelan el primer tráiler de The Testament of Ann Lee, drama histórico protagonizado por Amanda Seyfried

El estudio detrás de The Brutalist lanzó el primer tráiler oficial de The Testament of Ann Lee, la nueva película escrita y dirigida por Mona Fastvold, que ya comienza a posicionarse como una de las grandes contendientes de la próxima temporada de premios. El filme, encabezado por Amanda Seyfried, llegará a los cines el 25 de diciembre.

Ambientada en el siglo XVIII, la historia sigue a Ann Lee, figura religiosa que fundó el Movimiento Shaker en Estados Unidos y fue considerada por sus seguidores como la encarnación femenina de Cristo. El adelanto muestra un tono íntimo y contemplativo, con una puesta en escena austera que combina el rigor histórico con un retrato emocional de su protagonista, en un entorno donde la fe, la música y la danza se funden como expresiones de espiritualidad y resistencia.

El tráiler destaca la intensidad interpretativa de Seyfried, cuyo trabajo ya ha generado entusiasmo entre la crítica y la posiciona como una de las principales candidatas al Oscar a mejor actriz. Junto a ella actúan Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Stacy Martin, Christopher Abbott y Tim Blake Nelson, completando un reparto de proyección internacional.

The Testament of Ann Lee marca además el reencuentro creativo entre Fastvold y Brady Corbet, coguionista y productor del filme, tras su exitosa colaboración en The Brutalist, ganadora de tres premios Oscar y tres Globos de Oro.

Tras su estreno mundial en el Festival de Venecia 2025, donde optó al León de Oro y recibió una ovación de más de quince minutos, la película se consolida como una de las propuestas más esperadas del cine de autor. Con imágenes de fuerte carga visual y un tono reflexivo, el primer tráiler anticipa un relato sobre la fe, la libertad y la emancipación femenina, que reafirma a Mona Fastvold como una de las voces más singulares del cine contemporáneo.