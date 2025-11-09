Aunque no lo crea: investigación sostiene que la IA se equivoca hasta 45% en noticias

Un estudio europeo encendió las alarmas sobre la precisión de la inteligencia artificial en la generación de noticias, revelando errores graves en los principales chatbots del mercado.

Hoy 08:53

Una nueva investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) expuso un dato preocupante: la inteligencia artificial comete errores en casi la mitad de las noticias que genera o interpreta. Y lo más inquietante es que ocurre sin importar el idioma, la región o la plataforma de IA utilizada.

El informe, realizado junto a 22 medios públicos de 18 países y en 14 idiomas, evaluó 3.000 respuestas de asistentes como ChatGPT de OpenAI, Microsoft Copilot, Google Gemini y Perplexity. Los investigadores analizaron su precisión, fuentes, diferenciación entre hechos y opiniones, y capacidad de ofrecer contexto. El resultado: una lluvia de inconsistencias y errores.

Los datos son contundentes. El 45% de las respuestas analizadas contenía al menos un problema grave, mientras que el 81% presentaba fallas menores. El principal motivo de estos errores fue el abastecimiento de fuentes. Un 31% de las respuestas mostró atribuciones incorrectas o directamente falsas.

En segundo lugar, aparecieron los problemas de precisión: un 30% de las respuestas incluía información desactualizada o inventada. ¿Un ejemplo? En un caso, ChatGPT afirmó que el Papa Francisco había muerto y había sido reemplazado por el Papa León XIV. En otro, Copilot mencionó un ensayo de vacuna contra la gripe aviar en Oxford… pero citaba un artículo de la BBC de 2006.