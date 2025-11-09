La atractiva propuesta del CCB para niños de 5 a 11 años

Se trata de un Taller de Arte en Papel. Se dictará los días martes 11 y jueves 13 de noviembre.

Hoy 09:24

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 11 y el jueves 13 de noviembre, el Taller de Arte en Papel, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 h y en forma gratuita.

La Ingeniería en papel es todo un arte y este taller tiene el propósito de acercar a los niños al maravilloso universo del papel y enseñarles cómo realizar sus propias piezas artísticas con las obras que cada uno de ellos imagine.

La práctica continua con papel permite manipular las dimensiones del espacio en dos y tres dimensiones y visualizar formas, trabajar con proporciones, simetrías y escalas.

Mientras se practican y se perfeccionan las destrezas motoras finas, se crece en abstracción y creatividad.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.