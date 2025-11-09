La noticia bomba de Marianela Mirra sobre su relación con José Alperovich

La excampeona de Gran Hermano dará un paso más en su relación con José Alperovich, sumando aún más polémica.

Hoy 10:00

Marianela Mirra, conocida por su paso por Gran Hermano y por mantener una vida marcada por los flashes, anunció que se casará con José Alperovich, exgobernador de Tucumán, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 16 años por el abuso de su sobrina.

La exparticipante del reality más famoso del mundo reveló hace dos meses el inicio de un tratamiento de inseminación para tener un hijo con el exgobernador, un paso que reafirma su intención de consolidar la relación pese a la polémica que rodea a su pareja.

En diálogo con su amigo Gastón Trezeguet, a quien le había confirmado su embarazo, Mirra le comunicó la noticia de su casamiento con quien cumple prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, lugar donde también celebrarán la unión. “Hola rey. Si me caso… es un proyecto que se critica pero que existe y es parte de mi vida”.

Por otro lado, y profundizando sobre lo dicho por el panelista, Mauro Federico, en Carnaval Stream sumó: “El señor José Alperovich hace un mes se divorció de Betty Rojkés y el próximo 27 de noviembre nuevamente dará el ‘sí’”.

Cómo es la vida que lleva Marianela Mirra y José Alperovich

José Alperovich, exgobernador de Tucumán, se encuentra cumpliendo su condena por abuso sexual a su sobrina en un lujoso departamento de Puerto Madero.

En agosto, en el programa A la Tarde (América TV), se difundieron imágenes que muestran cómo es la vida de Alperovich durante su reclusión domiciliaria, acompañado por Mirra. El complejo residencial donde reside cuenta con comodidades de alto nivel, como pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y seguridad privada. Las unidades en las que vive el exgobernador tienen un valor que oscila entre los 220.000 y los 2,2 millones de dólares.

Además, la propia Marianela compartió este lunes una imagen desde el gimnasio del edificio en sus historias de Instagram, lo que confirma su presencia activa en el lugar.

En tanto, el cronista Oliver Quiroz relató en el ciclo conducido por Karina Mazzocco una escena que llamó la atención: "Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro". Aunque Mirra evita hablar con la prensa, su exposición en redes y la convivencia con Alperovich en plena prisión domiciliaria no pasan desapercibidas.