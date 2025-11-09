Buena noticia para Scaloni: un campeón del mundo se recuperó de una lesión y jugaría ante Angola

La Albiceleste jugará ante el conjunto africano en un amistoso FIFA.

Hoy 13:54

La Selección Argentina jugará un amistoso internacional ante Angola el viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, capital del país africano. El encuentro marcará un nuevo compromiso de preparación para el equipo de Lionel Scaloni, que continúa afinando detalles de cara a las próximas competencias internacionales.

La gran novedad para el cuerpo técnico es la vuelta de Lisandro Martínez, quien no juega desde hace ocho meses por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en febrero. Según informó el periodista Esteban Edul, el defensor del Manchester United se sumará al grupo en los próximos días y se entrenará junto al plantel albiceleste, que comenzará su concentración en la ciudad de Alicante.

Los jugadores convocados llegarán entre este domingo y el lunes, mientras que la agenda de entrenamientos ya fue confirmada: