Córdoba: una joven ciclista murió tras ser atropellada y abandonada por un automovilista

Una joven de 26 años volvía a su casa en bicicleta luego de completar su jornada laboral cuando fue atropellada por el conductor de un auto que tras el impacto escapó. La víctima murió en el lugar y, horas más tarde, el sospechoso se entregó y fue detenido.

El trágico episodio ocurrió este sábado por la mañana sobre la calle 46, entre 17 y 18, en la localidad de Colonia Caroya de Córdoba.

La joven volvía de trabajar

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la víctima fue identificada como Milagros Utrera, quien trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica de chocolates.

Esa mañana, la joven hizo el recorrido que solía hacer habitualmente: salió del trabajo, pasó por una panadería cercana y retomó el camino a su casa.

Sin embargo, la tragedia la encontró cuando en medio del recorrido un auto Volkswagen Gol Trend la embistió desde atrás. Los testigos aseguraron que luego de atropellarla, el conductor escapó de la zona a toda velocidad.

Pese a ello, horas después, el hombre identificado como Claudio Toniatto, de 22 años, se entregó a la Policía acompañado por su madre y enseguida fue detenido. Según se precisó, la fiscalía de Jesús María, a cargo de Guillermo Monti, lo imputó por homicidio culposo agravado.

En el lugar del accidente, los investigadores hallaron parte del paragolpes del auto, lo que resultó clave para individualizar al vehículo, que fue encontrado abandonado y permanece secuestrado mientras avanzan las pericias para determinar cuáles fueron las razones del impacto.

La muerte de Milagros generó una profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, como así también en distintos vecinos que expresaron su dolor a través de las redes y exigieron justicia. “Besos al cielo Mili, se te va a extrañar esa sonrisa. Mi vida, lamento tanto esta noticia”, escribió una de las amigas de la víctima.