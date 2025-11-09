Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil y se afianza en lo más alto

Se disputó la 21º fecha de la temporada 2025 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, en la que el piloto de McLaren dominó tanto en la sprint como en la carrera principal.

Hoy 16:10

Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la 21ª fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, en una carrera que inició accidentada, con choques que tuvieron como principales perjudicados a Bortoleto y Hamilton. Kimi Antonelli fue 2º, y Max Verstappen, que inició desde el pitlane, avanzó posiciones y finalizó 3º. El argentino Franco Colapinto, finalizó en la 15ª ubicación.

La carrera comenzó accidentada: en la primera vuelta, Bortoleto perdió el control del monoplaza mientras intentaba adelantar a Lance Stroll e impactó contra el muro de contención, lo que derivó en el abandono del piloto de Sauber y el ingreso de un Safety Car que duró hasta la sexta vuelta. En el reinicio, producto de una mala maniobra de Piastri, Antonelli impactó contra Charles Leclerc, por lo que el de Ferrari también debió abandonar, al igual que Lewis Hamilton, aunque algunas vueltas más adelante, ya que su auto no quedó en buen estado luego de un toque contra el Alpine de Colapinto.

Posteriormente, la carrera cambió de líder el varias ocasiones, primero Norris, luego Piastri y también Verstappen, siempre por ingresos a boxes de los competidores. Finalmente, el puntero del campeonato de pilotos superó por 10 segundos a Kimi Antonelli, que en las últimas vueltas supo defender su segundo lugar ante el neerlandés que amenazaba constantemente pero terminó quedándose con el 3º puesto.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto finalizó 15º, tras la confirmación de que continuará en 2026, y pese a mantener un buen ritmo durante gran parte de la carrera, e incluso llegando a asomar a la 9ª posición. Su compañero en el equipo Alpine, Pierre Gasly, terminó 10º y sumó un punto.