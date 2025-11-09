El Manchester City goleó al Liverpool de Mac Allister y quedó escolta en la Premier League

Con tantos de Haaland, Nico y Doku, el equipo de Guardiola se impuso con autoridad por 3-0 ante los Reds del argentino.

Hoy 16:38

El Manchester City volvió a mostrar su poderío en la Premier League y superó con claridad al Liverpool de Alexis Mac Allister por 3-0, en el duelo correspondiente a la fecha 11 del torneo inglés. Los goles fueron convertidos por Erling Haaland, Nico y Jeremy Doku, en una jornada de dominio absoluto de los Citizens dirigidos por Pep Guardiola.

Desde el arranque, el City impuso condiciones. Con Doku como figura desequilibrante por la izquierda, generó peligro constante sobre el arco rival. A los 10 minutos, el belga provocó un penal sancionado por el VAR, pero Mamardashvili le atajó el remate a Haaland. Sin embargo, el noruego tuvo revancha: a los 28', ganó de cabeza ante Konaté y marcó el 1-0, abriendo el camino hacia una nueva victoria del conjunto celeste.

El Liverpool intentó reaccionar con un tanto de Van Dijk que fue anulado por falta sobre el arquero Donnarumma, pero el City no aflojó. Antes del descanso, el español Nico amplió la ventaja con un disparo desde afuera del área que se desvió en Van Dijk y descolocó al arquero visitante, sellando el 2-0 parcial.

En el complemento, el elenco de Arne Slot mostró algo más de ímpetu, aunque sin ideas claras. Mac Allister y Gravenberch no lograron conectar en el mediocampo y Salah estuvo bien contenido. El City, por su parte, siguió manejando el balón con Bernardo Silva, Foden y el propio Doku, quien a los 62' sentenció el resultado con un golazo tras una gran jugada individual: enganche de izquierda a derecha y definición potente para el 3-0 final.

Con esta victoria, el Manchester City alcanzó su cuarta victoria consecutiva entre todas las competencias y se ubica segundo en la tabla con 22 puntos, detrás del Arsenal (26). En tanto, el Liverpool quedó octavo con 18 unidades, cortando su buen momento tras vencer al Real Madrid en la Champions.

Por la fecha FIFA, la Premier League tendrá descanso hasta el 22 de noviembre, cuando el campeonato se reanude. Mac Allister, en tanto, se sumará a la Selección Argentina para el amistoso ante Angola el 14 de noviembre en Luanda.