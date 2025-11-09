“Mi papá quiere matar a mi mamá”: un nene alertó a la Policía y evitó una tragedia en Mar del Plata

Gracias al llamado del menor, los agentes llegaron a tiempo, rescataron a la mujer y detuvieron al agresor.

Un caso estremecedor de violencia de género conmocionó al barrio Parque Palermo de Mar del Plata: un nene logró escapar de su casa y pedir ayuda tras ver cómo su papá atacaba a su mamá con un cuchillo.

Todo ocurrió en la tarde del sábado, en un domicilio ubicado en las calles Labardén y Benito Lynch. Según fuentes policiales, el hombre, de 40 años, discutió con su pareja, una mujer de 37, y en medio de la pelea tomó un cuchillo de cabo de hueso y madera, con una hoja de más de 20 centímetros.

El agresor se abalanzó sobre la mujer, la tiró al piso y le apoyó el cuchillo en la garganta, que le provocó un corte superficial. El nene, testigo de la brutal escena, salió corriendo de la casa y recorrió varias cuadras hasta encontrar un móvil policial.

“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, gritó el chico cuando se cruzó con un patrullero de la subcomisaría Parque Hermoso. Su llamado fue clave: los policías lo escucharon, lo contuvieron y lo acompañaron hasta la casa, donde se desató el horror.

