Luis Petri: “La reforma laboral no quita derechos, los amplía”

El ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, sostuvo que la reforma laboral busca “modernizar el mercado de trabajo” y remarcó que el oficialismo tendrá una representación clave en el nuevo Congreso.

Hoy 22:10

Este domingo, Luis Petri, ministro de Defensa, aseguró que “hay un antes y un después de las elecciones del 26 de octubre”. Y que, tras el triunfo en las urnas, el Ejecutivo “es consciente de que la economía tiene que volver a crecer”.

Además, se refirió a la reconfiguración del Congreso, ya que él y 63 dirigentes ingresarán como nuevos diputados de La Libertad Avanza la Cámara de Diputados. “Ahora vamos a tener una representación política que es clave para garantizar que no tumben el programa económico. Para que la oposición no quiera convertirse en el ministro de Economía”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que el kirchnerismo “desde el 10 de diciembre de 2023 trabaja para voltear al Gobierno”. Y agregó: “Ahora van a ingresar nuevos legisladores y esto va a posibilitar las discusiones que estaban totalmente obstaculizadas”.

Con respecto a su rol en la Cámara Baja, confirmó que no será jefe de bloque y que apoyará al Gobierno “desde la banca”.

El ministro de Defensa habló sobre la reforma laboral, que la Casa Rosada busca tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso. En medio de la polémica por la reforma, que aún se desconoce en detalle, aseguró: “No va a quitar derechos”.

“Existen los que se llaman derechos adquiridos, no podes recortarlos. Entonces todos aquellos, esos 6 millones de trabajadores que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo o por Convenios Colectivos de Trabajo, van a seguir en ese régimen”, explicó.

No obstante, sumó: “Los que van a ingresar, que estaban en la más absoluta precariedad, van a entrar con otro régimen laboral”.

“Esta ley actual no va más. El empleo no crece hace más de 10 años. Y una de las reformas para garantizar el crecimiento es la modernización laboral, como también bajar la presión tributaria. Este marco normativo (en lo laboral) no ha dado resultados”, sostuvo el funcionario.