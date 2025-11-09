Ingresar
Calidad de Vida de la Capital comunicó los barrios en donde trabajará con su cronograma fumigaciones

El lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores e Independencia (Telefónicos, Parque del Rio I y II).

Hoy 23:35

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital comunicó su cronograma de fumigaciones para el transcurso de esta semana, en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan a lo largo del año.

El lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores e Independencia (Telefónicos, Parque del Rio I y II).

El martes será el turno de los barrios Cabildo, Belgrano, 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareas se localizarán en los barroos Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf, Parque Aguirre, Juan XXIII y San Francisco.

El jueves las pulverizaciones serán en los barrios Aeropuerto, Borges y Huaico Hondo.

El viernes las fumigaciones se realizarán en los barrios General Paz, Belén, John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.

