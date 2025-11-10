Ingresar
El tiempo para este lunes 10 de noviembre en Santiago del Estero: gris y con una máxima de 30ºC

Se anuncia un lunes con cielo mayormente nublado y vientos del sector noreste, con ráfagas durante la tarde.

Hoy 08:06

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde, cielo cubierto, vientos del noreste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima que alcanzaría los 30ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes se presentará caluroso, con una máxima de 37ºC en una jornada con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

