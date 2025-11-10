La Plata: hallaron muerto a un hombre en el hueco de un ascensor tras varios días de búsqueda

Vecinos de un edificio del centro alertaron por un fuerte olor. La víctima, de 60 años, había sido reportada como desaparecida.

Hoy 08:22

Un hombre de 60 años fue encontrado muerto en el hueco de un ascensor de un edificio ubicado en calle 48 entre 8 y 9, en pleno centro de La Plata, luego de que su familia denunciara su desaparición.

El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición tras un operativo de la DDI La Plata, que investigaba una causa por averiguación de paradero.

El caso salió a la luz cuando los vecinos del edificio sintieron un fuerte olor y alertaron a la Policía. Efectivos que revisaron el ascensor descubrieron el cuerpo del hombre, quien residía en el lugar y había sido administrador de algunos departamentos. La escena generó un importante despliegue de bomberos, personal forense y agentes de la DDI.

Fuentes policiales indicaron que el hombre había sido reportado como desaparecido días atrás. Su familia había radicado la denuncia luego de perder contacto con él, lo que dio inicio a las tareas de búsqueda.

Según el parte oficial, el personal del Gabinete de Búsqueda de Personas realizaba un relevamiento en el marco de la investigación cuando se produjo el hallazgo. Los primeros indicios apuntan a que el hombre se habría arrojado al vacío desde el décimo piso, el único nivel desde donde el ascensor puede abrirse manualmente.

No se encontraron cámaras de seguridad internas que permitan reconstruir las últimas horas de la víctima. La causa quedó en manos de la DDI La Plata, que trabaja para determinar las circunstancias exactas del hecho.