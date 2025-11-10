Ingresar
Se busca a Reina, una gatita de apoyo emocional perdida en el Bº Mama Antula

Desapareció el miércoles 29 de octubre alrededor de las 20 horas en la manzana 15. Al momento de extraviarse llevaba un collar celeste con un moño.

Hoy 08:47
Reina

Una familia de La Banda busca desesperadamente a su gatita Reina, quien se perdió el pasado 29 de octubre cerca de las 20 horas en la manzana 15 del barrio Mama An­tula.

Reina es una gatita de apoyo emocional, muy querida por su familia. Al momento de su desaparición llevaba puesto un collar celeste con un moñito. Es dócil y puede asustarse fácilmente si no conoce a las personas.

Si alguien la vio, sabe algo o la tiene en resguardo, por favor comunicarse a los siguientes números: 385 5949134 o 385 5184443

Cada dato puede ayudar a que reina vuelva a casa.

