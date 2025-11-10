Estudiantes de la UCSE capacitaron a alumnos del secundario

Ofrecieron una capacitación a estudiantes de 5.º año de la Escuela Técnica N° 6 "Comandante Manuel Besares".

Como parte del proyecto de Extensión y Vinculación en el territorio "De la teoría a la práctica solidaria", estudiantes de tercer año de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Católica de Santiago del Estero llevaron adelante la capacitación "Elementos de Protección Personal", destinada a alumnos de 5º Año de la Escuela Técnica N° 6 "Comandante Manuel Besares", en la cátedra Higiene y Seguridad.

La actividad fue guiada por los docentes Prof. Tec. Virginia Banco, Ing. Carlos Zerda e Ing. Gonzalo Castiglione, pertenecientes a las asignaturas Higiene Ambiental y Gestión de la Higiene y Seguridad Laboral.

Los futuros técnicos no solo diseñaron la jornada, sino que también elaboraron materiales didácticos -presentaciones, afiches y folletos informativos- y realizaron una demostración práctica del uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP), entre ellos cascos, arneses y otros elementos indispensables para garantizar la seguridad en distintos entornos laborales.

Convocatoria

Participaron de la capacitación los estudiantes José Emanuel Boix, Francisco Roberto Brayan, Ailén Jobe, Federico Alberto Paz, Nadia Rojas y Joaquín Santino Vildoza, quienes destacan importancia de la educación preventiva como herramienta para reducir accidentes y promover la cultura del cuidado en el trabajo.