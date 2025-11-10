Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 NOV 2025 | 20º
X
WhatsApp

Estudiantes de la UCSE capacitaron a alumnos del secundario

Ofrecieron una capacitación a estudiantes de 5.º año de la Escuela Técnica N° 6 "Comandante Manuel Besares".

Hoy 08:48
Capacitación

Como parte del proyecto de Extensión y Vinculación en el territorio "De la teoría a la práctica solidaria", estudiantes de tercer año de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Católica de Santiago del Estero llevaron adelante la capacitación "Elementos de Protección Personal", destinada a alumnos de 5º Año de la Escuela Técnica N° 6 "Comandante Manuel Besares", en la cátedra Higiene y Seguridad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad fue guiada por los docentes Prof. Tec. Virginia Banco, Ing. Carlos Zerda e Ing. Gonzalo Castiglione, pertenecientes a las asignaturas Higiene Ambiental y Gestión de la Higiene y Seguridad Laboral.

Los futuros técnicos no solo diseñaron la jornada, sino que también elaboraron materiales didácticos -presentaciones, afiches y folletos informativos- y realizaron una demostración práctica del uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP), entre ellos cascos, arneses y otros elementos indispensables para garantizar la seguridad en distintos entornos laborales.

Convocatoria
Participaron de la capacitación los estudiantes José Emanuel Boix, Francisco Roberto Brayan, Ailén Jobe, Federico Alberto Paz, Nadia Rojas y Joaquín Santino Vildoza, quienes destacan importancia de la educación preventiva como herramienta para reducir accidentes y promover la cultura del cuidado en el trabajo.

TEMAS Universidad Católica de Santiago del Estero Educación UCSE

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Se me fue la mano”: la frase del principal acusado que marca la investigación por la muerte de Emilse Barrera en Frías
  2. 2. "Generoso con las p...": Wanda Nara no se contuvo y lanzó una indirecta a la China Suárez
  3. 3. Reapareció Alberto Fernández y apuntó contra los medios por el “maltrato” a su figura
  4. 4. Calidad de Vida de la Capital comunicó los barrios en donde trabajará con su cronograma fumigaciones
  5. 5. Graves disturbios en una cárcel de Ecuador: al menos 27 presos muertos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT