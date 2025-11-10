Desconcierto por camioneta que se “movió sola” en una esquina muy transitada de la Capital

El rodado quedó atravesado sobre calle Andes, a metros de avenida Belgrano.

Hoy 10:04

Una camioneta Ford protagonizó un insólito y desconcertante hecho este lunes por la mañana. Sí, alrededor de las 9 horas, el rodado “se movió solo” y quedó cruzado sobre calle Andes. Lo vivido sorprendió a quienes pasaban por el lugar en ese momento y afortunadamente no provocó daños ni heridos.

De acuerdo a lo relatado por lectores al WhatsApp de las Noticias (385-5795000), el rodado habría quedado estacionado a metros del lugar y sin el freno de mano correspondiente. Al parecer, quedó en una pendiente, lo que provocó su desplazamiento hasta casi la vereda del complejo General Manuel Belgrano, donde funcionan dependencias del Estado provincial.

Afortunadamente, agregan los lectores que se comunicaron con Diario Panorama, ninguna persona pasaba por el lugar cuando la camioneta se desplazó de manera sorpresiva y repentina.

El vehículo en cuestión estuvo durante varios minutos en la calle, hasta que pudo ser removido.