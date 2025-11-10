Iniciativas globales buscan derribar mitos sobre la vasectomía

Distintos movimientos de salud reproductiva comenzaron a promover la participación de los varones en el cuidado anticonceptivo.

Hoy 10:10

La vasectomía, un procedimiento quirúrgico sencillo y ambulatorio, se consolida como una de las formas más efectivas de anticoncepción masculina. Sin embargo, aún persisten mitos, miedos y prejuicios en torno a su práctica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este año, la Argentina será sede del mayor encuentro internacional sobre vasectomía, que busca transformar la forma en que se habla del tema. Bajo la consigna de la equidad y el cuidado compartido, la iniciativa promueve una mirada moderna y libre de tabúes sobre la salud sexual y reproductiva.

Cada vez más hombres eligen realizarse una vasectomía como parte de un cambio cultural en torno al cuidado de la salud y la planificación familiar. Lejos de los prejuicios, el procedimiento se consolida como una alternativa simple, segura y ambulatoria, que no afecta el deseo ni el rendimiento sexual.

Con una efectividad superior al 99%, la vasectomía no solo representa un método anticonceptivo confiable, sino también una forma de tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo y el proyecto de vida. En la Argentina, se realiza de manera gratuita en hospitales públicos, y su demanda crece año a año, acompañada por campañas de información y testimonios de hombres que la vivieron sin tabúes.

Hasta el 14 de noviembre, la ciudad de La Plata es el epicentro del World Vasectomy Day (WVD), el evento global más importante sobre vasectomía. Organizado por esta red internacional junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el encuentro contará con una agenda cargada de actividades, talleres, intervenciones quirúrgicas y espacios de debate.

La apertura oficial será el martes 11, con la participación del ministro Nicolás Kreplak, la directora de Equidad de Género en Salud, Carlota Ramírez, y la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Gisela Stablun. También estarán presentes Jonathan Stack, director ejecutivo de WVD, y Lorena Setien, directora del capítulo argentino.

Stack explicó: “Comenzamos con una celebración de un solo día, en 2013, hasta lograr un programa anual con más de 2.500 doctores en 40 países. World Vasectomy Day se ha consolidado como el mayor movimiento de salud reproductiva orientado a los hombres del mundo”. Y agregó: “Medimos nuestro éxito no solo por la cantidad de procedimientos, sino por la calidad de las conversaciones que inspiramos”.

La idea de los encuentros es promover que más hombres accedan a la vasectomía como una opción segura y accesible, acompañando a los gobiernos en el fortalecimiento de políticas públicas.

En esa línea, Setien destacó: “Más allá de que la Ley de Anticoncepción Quirúrgica data de 2006, la vasectomía en la Argentina era una alternativa para pocos. Que hoy sea una opción cada vez más disponible y accesible la transforma en un derecho, y ser parte de ese cambio nos llena de orgullo”.

El evento contará con múltiples actividades distribuidas entre la Universidad Nacional de La Plata, la Casa de la Provincia de Buenos Aires y hospitales provinciales como el Balestrini (La Matanza) y Cuenca Alta (Cañuelas). Allí se realizarán procedimientos, capacitaciones y espacios de intercambio entre profesionales y pacientes.