La Asociación de Magistrados distinguió al Lic. Gustavo Ick por los aniversarios de Canal 7 y El Liberal

El Dr. Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados, estuvo en la distinción.

Hoy 19:18

En el marco de las celebraciones por los 60 años de Canal 7 y los 127 años de El Liberal, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santiago del Estero entregó una plaqueta de reconocimiento al licenciado Gustavo Ick, en mérito a su labor, su compromiso con la información y su aporte al desarrollo de los medios de comunicación de la provincia.

El acto fue encabezado por el Dr. Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados, junto al Dr. Luis Domínguez, vicepresidente; Dra. Raquel Catalán, secretaria; Contador José Salcedo, tesorero; Dra. Silvia Jaime Luna y Dr. Walter Kaleñiuk, vocales.

Durante la ceremonia, los representantes destacaron el rol que han tenido ambos medios en la historia institucional y social de Santiago del Estero. Por su parte, el Lic. Gustavo Ick agradeció la distinción y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los medios de comunicación y las instituciones locales.

