La intendente Fuentes recibió el premio Francisco 2025 que destaca el trabajo en la comunidad

Hoy 21:43

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, asistió a la ceremonia de entrega de los Premios Francisco 2025 organizada por el Colegio San Francisco, en donde se distinguieron a personalidades destacadas de la comunidad durante este año.

Allí, se reconoció a la senadora nacional, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora; a la ministra de Educación, Mariela Nassif; al padre José “Pepe” Di Paola (Fundador de la red de Hogares de Cristo); a Adriana Navarro, de la Fundación Un Pelito de Esperanza y a la intendente, Ing. Norma Fuentes.

La jefa comunal fue distinguida por su labor en el cuidado y mejora del medio ambiente, en sintonía con la encíclica Laudato si' del Papa Francisco, dedicada al amor y respeto por la naturaleza.

"Este es un reconocimiento a todo el equipo de trabajo municipal, que desde el primer momento se propuso dejar una casa común en mejores condiciones, para beneficio de todos los vecinos", indicó la Ing. Fuentes.

"Cada árbol plantado y cada espacio verde que sumamos a la ciudad, busca fomentar el encuentro con el otro para construir una verdadera comunidad donde se ayuda y piensa en los demás", expresó.

Por su parte, la representante legal del Colegio San Francisco, Noelia Silva, llamó a la comunidad a seguir las enseñanzas del Santo Patrono y promover un mundo más justo y solidario.