La Municipalidad y el Ministerio de Salud realizaron acciones preventivas contra el cáncer de mama

El operativo fue en el barrio Francisco de Aguirre.

Hoy 22:28

Dando continuidad a las acciones de prevención contra el cáncer de mama, la Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Salud realizaron un operativo de mamografías gratuitas en el CAPS Francisco de Aguirre.

En articulación con la Fundación Mujer, los estudios se efectuaron en la Unidad Sanitaria Móvil que se trasladó hacia el mencionado centro de salud municipal, donde decenas de vecinas pudieron acceder a este método de detección temprana.

"La iniciativa busca fortalecer la atención primaria con especial hincapié en la salud integral de las mujeres, concientizando sobre la importancia de hacerse periódicamente estos controles médicos para prevenir la enfermedad", indicó el director de Salud de la ciudad, Antonio Palomo, junto a la responsable del CAPS, Aldana Leguizamón.

"Un diagnóstico precoz es fundamental para salvar la vida de la paciente, por lo que estos operativos seguirán desarrollándose en los CAPS ubicados en los diferentes barrios", afirmó.

Cabe recordar, que la unidad móvil del Ministerio de salud lleva adelante un cronograma de acción en la ciudad Capital en las UPAS, que dependen de la Provincia, y en los CAPS municipales.

TEMAS Norma Fuentes

