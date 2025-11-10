La Junta Electoral Superior convalidó la fórmula Moreira - Ferreyra en Humanidades

De este modo, proclamaron a la fórmula de la lista "Más Humanidades".

Hoy 22:09

La Junta Electoral Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero convalidó la decisión adoptada por la Junta Electoral de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, que proclamó el triunfo en primera vuelta de la fórmula de la lista “Más Humanidades”, integrada por Sandra Moreira como decana y Carla Ferreyra como vicedecana de esta unidad académica.

En sus argumentos, la Junta Electoral Superior explica que “analizados los antecedentes, las normas estatutarias y el Reglamento Electoral General, la Junta Electoral Superior entiende que la Junta Electoral de Facultad actuó dentro del marco de su competencia, ajustándose a las disposiciones reglamentarias y al calendario electoral aprobado por Resolución H.C.S. N.º 170/2025; no se advierten vicios sustanciales que afecten la validez del acto electoral ni la transparencia del procedimiento, habiéndose cumplido con los principios de publicidad, participación y resguardo de los derechos de las agrupaciones intervinientes. En consecuencia, corresponde ratificar lo actuado por la Junta Electoral de Facultad, en virtud de haberse dictado conforme a derecho y dentro de las atribuciones que le son propias”.

Por su parte, la Junta Electoral de la Facultad proclamó también a los representantes electos del Consejo Directivo de la Facultad, completando la integración del órgano de gobierno según el resultado del escrutinio general.

Consejeros Directivos Docentes Titulares: Dr. Marcelo Barrionuevo Chebel, Lic. Mariana Gómez Hernández, Esp. Leonor Infante, Mg. Mónica Martínez, Dr. Luis Miguel, y Dr. José Vezzosi.

Consejeros Directivos Docentes Suplentes: Esp. Valeria Pinto, Dra. Celeste Schnyder, Lic. Raquel Iñiguez, Esp. Damián Ruiz, Dr. Carlos Bonetti y CP Claudia Dargoltz.

Consejeros Directivos Auxiliares Docentes Titulares: Mg Sergio Boleso, y Lic. Eugenio Flores.

Consejeros Directivos Auxiliares Docentes Suplentes: Lic. Ivana Rustán y CP Fernanda Cerúsico.

Consejero Directivo Graduado Titular: CP Fernando Pereyra.

Consejero Directivo Graduado Suplente: Prof. Mauricio Martínez Meza.

Consejero Directivo Nodocente Titular: Sr. Jorge Soggetti.

Consejero Directivo Nodocente Suplente: Téc. Cecilia Pérez.

Desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud se reafirma el compromiso con la transparencia y el respeto por las normas en todos los procesos democráticos, y se agradece a toda la comunidad de la UNSE por su participación responsable, así como a quienes integraron las juntas electorales, las autoridades de mesa y los equipos de apoyo, por el trabajo realizado para fortalecer la democracia universitaria.