La Junta Electoral Superior convalidó la fórmula Moreira - Ferreyra en Humanidades

De este modo, proclamaron a la fórmula de la lista "Más Humanidades".
La Junta Electoral Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero convalidó la decisión adoptada por la Junta Electoral de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, que proclamó el triunfo en primera vuelta de la fórmula de la lista “Más Humanidades”, integrada por Sandra Moreira como decana y Carla Ferreyra como vicedecana de esta unidad académica.
En sus argumentos, la Junta Electoral Superior explica que “analizados los antecedentes, las normas estatutarias y el Reglamento Electoral General, la Junta Electoral Superior entiende que la Junta Electoral de Facultad actuó dentro del marco de su competencia, ajustándose a las disposiciones reglamentarias y al calendario electoral aprobado por Resolución H.C.S. N.º 170/2025; no se advierten vicios sustanciales que afecten la validez del acto electoral ni la transparencia del procedimiento, habiéndose cumplido con los principios de publicidad, participación y resguardo de los derechos de las agrupaciones intervinientes. En consecuencia, corresponde ratificar lo actuado por la Junta Electoral de Facultad, en virtud de haberse dictado conforme a derecho y dentro de las atribuciones que le son propias”.
Por su parte, la Junta Electoral de la Facultad proclamó también a los representantes electos del Consejo Directivo de la Facultad, completando la integración del órgano de gobierno según el resultado del escrutinio general.
Consejeros Directivos Docentes Titulares: Dr. Marcelo Barrionuevo Chebel, Lic. Mariana Gómez Hernández, Esp. Leonor Infante, Mg. Mónica Martínez, Dr. Luis Miguel, y Dr. José Vezzosi.
Consejeros Directivos Docentes Suplentes: Esp. Valeria Pinto, Dra. Celeste Schnyder, Lic. Raquel Iñiguez, Esp. Damián Ruiz, Dr. Carlos Bonetti y CP Claudia Dargoltz.
Consejeros Directivos Auxiliares Docentes Titulares: Mg Sergio Boleso, y Lic. Eugenio Flores.
Consejeros Directivos Auxiliares Docentes Suplentes: Lic. Ivana Rustán y CP Fernanda Cerúsico.
Consejero Directivo Graduado Titular: CP Fernando Pereyra.
Consejero Directivo Graduado Suplente: Prof. Mauricio Martínez Meza.
Consejero Directivo Nodocente Titular: Sr. Jorge Soggetti.
Consejero Directivo Nodocente Suplente: Téc. Cecilia Pérez.
Desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud se reafirma el compromiso con la transparencia y el respeto por las normas en todos los procesos democráticos, y se agradece a toda la comunidad de la UNSE por su participación responsable, así como a quienes integraron las juntas electorales, las autoridades de mesa y los equipos de apoyo, por el trabajo realizado para fortalecer la democracia universitaria.