El tiempo para este martes 11 de noviembre en Santiago del Estero: la máxima tocará los 37ºC y el calorcito se hará sentir

Se espera una jornada con cielo algo nublado y vientos del sector norte.

Hoy 06:35

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.

Hacia la tarde, se mantendrían estas condiciones y se espera que la temperatura máxima alcance los 37ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará inestable, con posibles tormentas fuertes durante la mañana, chaparrones y ráfagas de viento del sector sudeste, en una jornada donde la máxima alcanzaría los 26ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.