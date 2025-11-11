HBO prepara una serie basada en "V for Vendetta", el clásico de Alan Moore

La adaptación televisiva del icónico cómic se encuentra en desarrollo con James Gunn y Peter Safran como productores ejecutivos. La serie explorará nuevamente el universo distópico creado por Alan Moore y David Lloyd.

Hoy 08:13

El universo de “V for Vendetta” regresará a la pantalla, esta vez en formato de serie de televisión. El proyecto se encuentra en desarrollo en HBO, según confirmó Variety en exclusiva.

La adaptación estará a cargo del guionista Pete Jackson, mientras que los productores ejecutivos serán James Gunn y Peter Safran, responsables de DC Studios. También participarán Ben Stephenson, de Poison Pen, y Leanne Klein, de Wall to Wall Media, bajo la producción de Warner Bros. Television Studios UK.

Por el momento, HBO y DC Studios evitaron realizar declaraciones, y los representantes de Jackson no respondieron a las consultas de la prensa.

La historia original, creada por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd, debutó en 1982 dentro de la antología británica Warrior, y en 1988 DC Comics asumió su publicación completa. Ambientada en una Gran Bretaña distópica, el relato sigue a V, un anarquista enmascarado que busca derrocar a un régimen fascista con la ayuda de Evey Hammond, una joven a la que rescata de la policía secreta.

Alan Moore

Si el proyecto obtiene luz verde, se sumará a otros títulos de DC Studios que encontraron espacio en HBO, como The Penguin, protagonizada por Colin Farrell y Cristin Milioti, que funcionó como secuela directa de The Batman y ganó nueve premios Emmy.

HBO también trabaja en Lanterns, serie que presentará a los Linternas Verdes Hal Jordan y John Stewart, con estreno previsto para 2026.

Pete Jackson, nominado al BAFTA por la serie Somewhere Boy (Channel 4, 2022), también es autor de la próxima producción de Sky Atlantic, The Death of Bunny Munro, basada en la novela de Nick Cave.

V for Vendetta ya tuvo una adaptación cinematográfica en 2005, dirigida por James McTeigue y escrita por las Wachowski, con Hugo Weaving y Natalie Portman como protagonistas. La película recaudó más de 130 millones de dólares y se consolidó como un clásico de culto.

Para conmemorar su 20º aniversario, Warner Bros. planea re-estrenar el film en cines en noviembre de 2026, coincidiendo con el esperado regreso de esta historia a la pantalla.