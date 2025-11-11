Tragedia en Santa Fe: una nena de dos años murió al caerle una reja en un club

La menor jugaba en el sector gastronómico del predio cuando un portón corredizo se desprendió y la aplastó. La Policía investiga las causas del accidente y si hubo negligencia en el mantenimiento del lugar.

Una nena de 2 años murió aplastada luego de que se le cayera encima la reja de un club en la provincia de Santa Fe.

El trágico episodio ocurrió este sábado por la noche mientras la menor jugaba en la zona gastronómica del Club Sportivo Rivadavia de San Genaro.

Hasta el momento se logró establecer que la chiquita fue aplastada por un portón corredizo que se desprendió de manera repentina por motivos que todavía se están investigando.

Tras el accidente, la familia de la nena y personal de Bomberos Voluntarios intentaron reanimarla de inmediato y la trasladaron con urgencia a una clínica local, según informó el medio Las Rosas Digital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la chiquita perdió la vida a causa de las graves heridas.

Sportivo Rivadavia emitió un comunicado donde expresó su pesar por lo ocurrido y anunció la suspensión de actividades. “Acompañamos a la familia en este momento de inmenso dolor”, escribieron desde la comisión directiva de la institución.

“Nuestras instalaciones permanecerán cerradas en señal de duelo por el término de 72 horas y suspendidas todas las actividades deportivas por igual término”, indicaron en el texto. Además, resaltaron que “las autoridades competentes determinarán las circunstancias de esta dolorosa pérdida” y agradecieron el respeto y comprensión de los socios.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre las condiciones en las que se encontraba la estructura metálica que provocó el accidente ni si hubo antecedentes similares.

La justicia local inició una investigación para determinar responsabilidades y posibles fallas estructurales o de seguridad en el sector donde ocurrió el hecho.

El Club Sportivo Rivadavia de San Genaro es uno de los espacios con mayor historia en la zona. Fue fundado el 25 de agosto de 1918 y lleva adelante, además de actividades deportivas, encuentros culturales y sociales.