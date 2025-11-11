Central Córdoba - River: así serían hoy los cruces de octavos del Torneo Clausura 2025

El Ferroviario, ya clasificado a la siguiente fase, se cruzaría con el Millonario aunque aún resta una fecha para la definición.

Hoy 09:01

El Torneo Clausura de la Liga Profesional entra en su etapa decisiva con solo una fecha por disputarse, y los posibles cruces de octavos de final ya comienzan a tomar forma. Entre ellos, se destaca un enfrentamiento que promete ser uno de los más atractivos: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. River Plate, que se jugaría en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ferroviario, que viene de asegurar una histórica clasificación tras empatar con Independiente Rivadavia, ocupa actualmente el tercer puesto de la Zona A, mientras que el Millonario se ubica sexto en la Zona B. De mantenerse estas posiciones tras la última jornada, ambos se verán las caras en un duelo a partido único en Santiago del Estero, ya que el equipo de Omar De Felippe cuenta con una mejor ubicación en la tabla general.

Según la proyección actual, la Llave 1 de los playoffs quedaría conformada de la siguiente manera:

Boca (1° A) vs. San Martín (SJ) (8° B) o Sarmiento (9° B, si desciende San Martín)

Vélez (4° B) vs. Barracas Central (5° A)

Riestra (2° B) vs. Argentinos (7° A)

Central Córdoba (3° A) vs. River (6° B)

En tanto, la Llave 2 incluiría los cruces:

Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Tigre (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Unión (2° A) vs. Talleres (7° B)

Lanús (3° B) vs. Racing (6° A)

Los octavos, cuartos y semifinales del Clausura se jugarán en el estadio del mejor clasificado, mientras que la final se disputará en sede neutral a confirmar. En todos los casos, los cruces serán a partido único y, a diferencia del Apertura, si hay empate en el tiempo reglamentario habrá tiempo extra y, de ser necesario, penales.

De concretarse, el duelo entre Central Córdoba y River marcaría un capítulo inédito para los el elenco santiagueño, que por primera vez podrían recibir a uno de los grandes del fútbol argentino en una instancia de eliminación directa dentro de la Liga Profesional.