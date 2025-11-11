Cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras la confirmación de su continuidad el año que viene, el argentino se prepara para su próxima participación.

Hoy 08:42

Luego de un exigente paso por el Gran Premio de Brasil, el argentino Franco Colapinto se prepara para regresar a la acción en la Fórmula 1. Tras confirmar su continuidad con Alpine para 2026, el joven piloto de Pilar afrontará el próximo compromiso en el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará el fin de semana del 23 de noviembre, en la antepenúltima fecha del calendario 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El corredor de Alpine, de 21 años, no atraviesa su mejor momento en la temporada, con resultados acordes al rendimiento de la escudería francesa. En Interlagos, Colapinto finalizó en la posición 15 tras un fin de semana marcado por múltiples incidentes en pista. A pesar de los altibajos, el argentino mantiene la confianza del equipo y continúa sumando experiencia en su primera campaña completa en la categoría reina del automovilismo.

La cita en Las Vegas representará una nueva oportunidad para que el pilarense vuelva a mostrarse competitivo en uno de los circuitos más espectaculares del calendario. La carrera se desarrollará de noche, con el trazado urbano iluminado por el icónico Strip de la ciudad estadounidense.

El calendario completo de la Fórmula 1 2025 continúa de la siguiente manera:

El calendario completo de la Fórmula 1

16 de marzo: GP de Australia (Melbourne) 23 de marzo: GP de China (Shanghai) 6 de abril: GP de Japón (Suzuka) 13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir) 20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda) 4 de mayo: GP de Miami 18 de mayo: GP de Ímola (Italia) 25 de mayo: GP de Mónaco 1 de junio: GP de España (Barcelona) 15 de junio: GP de Canadá (Montreal) 29 de junio: GP de Austria (Spielberg) 6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone) 27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps) 3 de agosto: GP de Hungría (Budapest) 31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort) 7 de septiembre: GP de Italia (Monza) 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú) 5 de octubre: GP de Singapur 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin) 26 de octubre: GP de México 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo) 23 de noviembre: GP de Las Vegas 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail) 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)





Antes de su regreso a la pista, Colapinto seguirá trabajando junto al equipo técnico de Alpine para mejorar el rendimiento del monoplaza y cerrar de la mejor manera una temporada que, pese a los altibajos, le asegura un lugar en el futuro inmediato de la F1.