“Estados Unidos tuvo una ganancia”: Scott Bessent confirmó que el Banco Central ya usó parte del swap

El secretario del Tesoro norteamericano dijo que el Gobierno argentino activó un tramo del acuerdo de intercambio de monedas. Según estimaciones de mercado, habría sido por unos US$ 2.700 millones para devolverle a la Casa Blanca los dólares de la intervención cambiaria preelectoral y para pagarle al FMI.

Hoy 10:16

Estados Unidos confirmó que el Banco Central argentino activó un primer tramo del swap de monedas acordado con la Secretaría del Tesoro de ese país. "Ya obtuvimos una ganancia", aseguró Scott Bessent este martes.

Citado por la agencia de noticias Bloomberg, el funcionario de la Casa Blanca mencionó que el gobierno argentino pidió poner en funcionamiento "una pequeña parte" del acuerdo de monedas por US$ 20.000 millones.

Estimaciones de mercado hablan de un uso de US$ 2.700 millones hasta el momento, que habría tenido lugar para devolverle a los Estados Unidos los dólares por la intervención cambiaria preelectoral e incluso para afrontar el pago de vencimientos con el FMI el viernes pasado.

TEMAS Scott Bessent Luis Caputo Banco Central de la República Argentina Javier Milei Estados Unidos

