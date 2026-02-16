Fin de semana negro para el fútbol santiagueño: cayeron Mitre, Güemes y Central Córdoba

Los tres equipos de la provincia perdieron sus compromisos y dejaron una racha preocupante entre Primera Nacional y Liga Profesional. No hubo festejos y sí muchas dudas.

Hoy 00:31

El fútbol santiagueño tuvo un fin de semana para el olvido. Mitre, Güemes y Central Córdoba cayeron en sus respectivos partidos y cerraron una jornada sin alegrías para la provincia. Entre la Primera Nacional y la Liga Profesional de Fútbol, los representantes locales no lograron sumar.

Mitre había abierto la seguidilla negativa el sábado 14 de febrero. El Aurinegro perdió 2 a 1 frente a All Boys pese a empezar en ventaja. Machado puso el 1 a 0 y parecía encaminar la tarde, pero el local reaccionó y lo dio vuelta con goles de Purita y Zafarana, dejando a los santiagueños con las manos vacías.

El domingo fue el turno de Güemes, que debutó como local en la Primera Nacional con una derrota 1 a 0. El equipo no pudo sostener lo hecho en el primer tiempo y lo pagó caro en el complemento: Cocimano marcó a los 22 minutos del complemento y sentenció la historia. El Gaucho se fue entre murmullos.

La noche se cerró con la caída de Central Córdoba por 2 a 0 en la quinta fecha de la Liga Profesional. El Ferroviario recibió dos golpes rápidos: Fonseca abrió el marcador a los 4 minutos y Alex Luna amplió de penal a los 31. Sin reacción ni respuestas futbolísticas, el equipo santiagueño completó un fin de semana completamente negativo.