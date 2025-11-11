Ingresar
Buscan desesperadamente a Juanita, una perrita perdida en el barrio Primera Junta

La familia no pierde la esperanza y pide ayuda a la comunidad para dar con su mascota, que se asustó y desapareció el lunes por la tarde en el barrio Primera Junta.

Hoy 10:43

Una familia de la ciudad atraviesa momentos de angustia tras la desaparición de su mascota, “Juanita”, una perrita que se extravió el lunes 10 de noviembre, alrededor de las 14 horas, en la zona de calle Congreso, del barrio Primera Junta.

Según contaron sus dueños, Juanita es muy asustadiza y suele entrar en pánico ante ruidos fuertes, como el tránsito, los cohetes o los gritos, por lo que temen que haya corrido desorientada y no pueda regresar por sus propios medios.

La familia pide la colaboración de los vecinos para poder encontrarla cuanto antes.

Quienes la hayan visto o tengan información sobre su paradero pueden comunicarse de manera urgente al número 3843417342.

Cada dato puede ser de gran ayuda para que Juanita vuelva a casa.

