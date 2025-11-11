Nueva terapia con mascotas robot busca mejorar el bienestar de personas con Alzheimer

Especialistas destacan los beneficios emocionales de este tratamiento no farmacológico que ya se aplica en la Argentina.

La enfermedad de alzhéimer es el resultado de cambios complejos en el cerebro que empiezan años antes de que aparezcan los síntomas y que originan la pérdida de neuronas y sus conexiones. Ahora un nuevo tratamiento que llegó al país ayudaría a reducir las emociones negativas en quienes padecen esta dolencia.

Se trata de la roboterapia y su uso en personas mayores con dificultades cognitivas o conductuales como el alzhéimer es un tipo de tratamiento no farmacológico novedoso que permite “estimular la mente, reducir emociones irascibles y mejorar la motricidad de los pacientes”, según afirmaron especialistas en atención gerontológica.

La llamada roboterapia con personas mayores es un tratamiento no farmacológico que usa robots con forma de mascotas para estimular la mente, regular las emociones y la interacción entre los individuos.

Se trata de robots que reaccionan a ciertos estímulos y que, gracias a eso, colaboran en reducir emociones negativas como el estrés, la ira, el mal carácter, fomentar la comunicación y hasta mejorar la motricidad y la deambulación en algunos pacientes.

En tanto, se señaló que lo que se busca es recrear los beneficios del contacto con mascotas mediante dispositivos tecnológicos diseñados para responder a estímulos humanos, facilitando la disponibilidad del recurso sin las complejidades del cuidado de un animal real o el peligro que puede implicar una eventual mordedura.

Los profesionales consultados explicaron que se buscan abordajes diferentes ya que los animales reales aportan un tipo de vínculo afectivo único. La mascota robótica, a su vez, permite acceder a ese estímulo sin restricciones operativas porque no requiere cuidados, elimina riesgos de alergias o caídas y está disponible en cualquier momento que el residente lo necesite o requiera.

El origen de las mascotas robot se remonta a Japón con el desarrollo de “Paro”, un robot con forma de foca blanca diseñado para promover estímulos positivos en personas mayores institucionalizadas. Luego comenzaron a utilizarse en los Estados Unidos, especialmente durante la pandemia de coronavirus, para evaluar el impacto emocional durante el aislamiento. Asimismo, España adoptó el concepto de roboterapia vinculado a programas de estimulación cognitiva no farmacológica en residencias de larga estadía.

“Son robots que reaccionan al tacto, emiten sonidos y se mueven con el objetivo de estimular los sentidos y la percepción de los pacientes de un modo amable y empático”, expresó Mara Maslavski, terapeuta ocupacional especializada en demencias y estimulación multisensorial y docente de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La especialista subrayó que uno de los beneficios más notorios es que esas mascotas “pueden activar recuerdos, promover emociones positivas, estimular cierta calma, reducir la sensación de soledad y hasta han llegado a estimular la deambulación y motricidad en algunos pacientes”.

A partir de mediciones realizadas por su uso, desde la unidad de investigación de Manantial Grupo Humano, manifestaron que estos robots con forma de mascotas “contribuyen a la regulación emocional, aumentan emociones positivas como el placer y el estado de alerta, y disminuyen emociones negativas como la ansiedad, el miedo o la tristeza”.

El director Fernando Shalom dijo que ”el resultado es que la conducta se estabiliza, la persona se conecta con el entorno y se le facilita la participación en actividades”.

Shalom destacó que estos cambios son particularmente importantes en personas con alzhéimer o demencias avanzadas, donde los trastornos conductuales suelen dar lugar al uso de medicación sedativa.

“El uso de la roboterapia permitió en varios casos reducir significativamente la necesidad de fármacos y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes”, destacó. Y agregó: “El uso habitual logra generar un vínculo que, aunque simbólico, es auténtico para la persona porque lo reconoce como una mascota compañera que llega a facilitar el lenguaje, la motricidad fina y la expresión emocional”.

La experiencia entre los residentes en las instalaciones permitió verificar que la mascota (en este caso un gato robot) se convierte en un disparador de conversaciones que fortalecen el vínculo social entre las personas alojadas. Aunque el dispositivo es un objeto robótico, en individuos con deterioro cognitivo logra despertar una actitud de cuidado, protección y compañía que promueve un bienestar emocional integral”.

Maslavski indicó que, de todos modos, la reacción depende de cada persona y dijo que algunos reconocen que es un robot interactivo y se interesan en provocar sus respuestas, mientras que otros lo interpretan como un animal real.

Desde el enfoque ético, siempre se presenta como un elemento de interacción, respetando el nivel de comprensión y permitiendo que cada residente otorgue el significado que mejor se adapte a su capacidad cognitiva. “Lo relevante no es si comprenden el mecanismo, sino el bienestar que produce la interacción lograda”, afirmó la especialista.

En nuestro país existen experiencias aisladas, aseguró Shalom y agregó: “Nosotros integramos la roboterapia dentro de un programa terapéutico específico y realizamos evaluaciones con instrumentos validados desde nuestra unidad de investigación, lo que nos permite medir la reducción de trastornos conductuales y mejorar la calidad de vida de los residentes”.

Los profesionales de este emprendimiento realizaron un estudio propio sobre roboterapia en residentes con demencia, que fue presentado como Trabajo Científico Destacado en el XXI Congreso de Geriatría y Gerontología 2025, llevado a cabo en agosto en la ciudad de Mar del Plata.

“Nuestro trabajo fue seleccionado y reconocido como un aporte innovador en terapias no farmacológicas”, explicó Shalom y concluyó: “Se confirmó con evidencia lo que vemos a diario: la roboterapia genera bienestar emocional real y mejora la calidad de vida de las personas”.