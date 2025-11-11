Diego Santilli asumió formalmente como ministro del Interior

El Gobierno formalizó este martes la incorporación de Diego Santilli, la cabeza de lista de La Libertad Avanza que ganó en la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei le tomó el juramento para asumir el cargo de ministro del Interior . Tendrá un rol clave para juntar los votos en el Congreso para aprobar las reformas laboral y tributarias, entre otras.

Fue un acto breve en el Salón Blanco de la Casa Rosada. No hubo discursos ni palabras de agradecimiento. Solo la toma de juramento del Presidente y un abrazo efusivo con Santilli, quién el viernes renuncia a su banca para poder asumir. Estuvieron presentes los ministros del Poder Ejecutivo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También los hijos de Santilli y su esposa.