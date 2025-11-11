Luis Caputo justificó mantener el sistema de bandas en el dólar: "Argentina es un país muy sensible a cualquier shock"

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó este martes mantener el sistema de bandas cambiarias implementadas desde abril en la cotización del dólar oficial porque "Argentina es un país muy sensible a cualquier shock". Lo hizo ante empresarios en el Ciclo de Conferencias del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES) donde defendió la política cambiaria del Gobierno y aseguró que, por lo pronto, el país no puede ir a una "flotación libre" de la divisa.
Durante su exposición en el CIDES el funcionario recordó que "algunos proponen flotar" y si bien es una alternativa a considerar en el futuro próximo, entiende que el país no se encuentra en condiciones de hacerlo porque aún mantiene "una enorme volatilidad en la demanda de dinero".
De esta manera, describió tres razones que provocan que el esquema de bandas sea "superador" y destacó a la volatilidad como la más importante. "En segundo lugar, el mercado de cambios en Argentina es un mercado muy poco profundo. Vos no podés darte el lujo de flotar libremente en un mercado que, por ejemplo hoy, después de dos horas de abierto, se habían operado u$s13 millones. No es serio. Para poder ir a una flotación libre tenés que tener un mercado profundo", explicó.
Por último, el titular de la cartera de Economía agregó: "El tercero es que, para graduarnos de ser un país serio, necesitamos menos volatilidad política. No podemos seguir teniendo como alternativa al comunismo".
"No puede seguir siendo capitalismo o comunismo. Sino cada dos años vamos a tener condiciones como la que tuvimos nosotros durante los últimos 4 meses o lo que pasó con Macri en 2019, que pierde una elección primaria y terminamos 5 años más con cepo. Mientras la alternativa sea tan alocada, no podemos tener flotación, cepo, flotación, cepo", concluyó.
Sobre el final, el ministro remarcó que "las bandas son una manera de flotar de una manera mucho más previsible para la gente, sin sobresaltos".