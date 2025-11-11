Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 NOV 2025 | 37º
X
País

Luis Caputo justificó mantener el sistema de bandas en el dólar: "Argentina es un país muy sensible a cualquier shock"

El ministro de Economía defendió la política cambiaria del Gobierno de La Libertad Avanza y aseguró que, por lo pronto, el país no puede ir a una "flotación libre" de la divisa.

Hoy 17:28

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó este martes mantener el sistema de bandas cambiarias implementadas desde abril en la cotización del dólar oficial porque "Argentina es un país muy sensible a cualquier shock". Lo hizo ante empresarios en el Ciclo de Conferencias del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES) donde defendió la política cambiaria del Gobierno y aseguró que, por lo pronto, el país no puede ir a una "flotación libre" de la divisa.

De esta manera, describió tres razones que provocan que el esquema de bandas sea "superador" y destacó a la volatilidad como la más importante. "En segundo lugar, el mercado de cambios en Argentina es un mercado muy poco profundo. Vos no podés darte el lujo de flotar libremente en un mercado que, por ejemplo hoy, después de dos horas de abierto, se habían operado u$s13 millones. No es serio. Para poder ir a una flotación libre tenés que tener un mercado profundo", explicó.

Por último, el titular de la cartera de Economía agregó: "El tercero es que, para graduarnos de ser un país serio, necesitamos menos volatilidad política. No podemos seguir teniendo como alternativa al comunismo".

"No puede seguir siendo capitalismo o comunismo. Sino cada dos años vamos a tener condiciones como la que tuvimos nosotros durante los últimos 4 meses o lo que pasó con Macri en 2019, que pierde una elección primaria y terminamos 5 años más con cepo. Mientras la alternativa sea tan alocada, no podemos tener flotación, cepo, flotación, cepo", concluyó.

Sobre el final, el ministro remarcó que "las bandas son una manera de flotar de una manera mucho más previsible para la gente, sin sobresaltos".

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quién es “El Paisa”, el acusado del femicidio de la joven que murió en Frías
  2. 2. Conmoción en el interior de Santiago del Estero: un niño de dos años murió ahogado en un canal
  3. 3. Señalan a un santiagueño como integrante del cartel de Sinaloa
  4. 4. Aberrante: amenazó con un cuchillo a su novia y la violó con su amigo
  5. 5. Dua Lipa vibró con el superclásico en la Bombonera y sorprendió con su fanatismo argentino
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT