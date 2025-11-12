Un niño de 13 años fue baleado frente a su casa cuando jugaba: investigan un ataque sicario

El adolescente fue herido por hombres que se movilizaban en un vehículo. La causa está a cargo de la fiscal Adriana Granato. No hay detenidos y se analizan cámaras de seguridad.

Hoy 08:45

Un adolescente de 13 años fue baleado en la noche del lunes pasado mientras jugaba frente a su vivienda en la zona sur de Rosario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente, registrado cerca de las 23.50 en Ameghino al 500, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, encabezada por la doctora Adriana Granato.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la agresión dejó a la víctima con lesiones en el brazo y las piernas, y derivó en un operativo para identificar tanto a los autores como el vehículo utilizado.

La víctima, identificada como T. C., se encontraba acompañado por un amigo en la puerta de su domicilio al momento de los disparos.

Testigos describieron que un automóvil con varios hombres a bordo se detuvo repentinamente, abrió fuego y se dio a la fuga a gran velocidad. El joven ingresó en estado de shock a su hogar y notificó a su hermano que sufría dolor intenso en las piernas, antes de ser asistido por vecinos.

Según datos aportados por la fuerza de seguridad, la vivienda donde reside el menor cuenta con una modalidad de “custodia esporádica”, aunque no trascendieron detalles sobre los motivos o la frecuencia de ese resguardo.

Luego de informar a sus familiares, T. C. fue trasladado mediante la colaboración de quienes se encontraban en la cuadra hasta el Hospital Roque Sáenz Peña. Desde allí, fue derivado a un centro pediátrico.

De esta manera, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela recibió al adolescente e inició los tratamientos especializados necesarios. El cuadro de salud del joven permanecía bajo observación, en tanto los médicos monitorean la evolución de las lesiones y brindan contención a la familia.

Tras el crimen, la Fiscalía de Homicidios Dolosos puso en marcha un operativo para identificar a los autores y esclarecer la mecánica del ataque. La doctora Granato, quien dirige la investigación, dispuso la realización de peritajes en la escena del hecho y la implementación de una prueba de Stubs al menor, técnica utilizada para descartar o comprobar residuos de pólvora y presencia de rastros

Hasta el momento, no se registraron personas detenidas por el caso. La Fiscalía analiza imágenes de cámaras, rastrea posibles testigos e intenta determinar los movimientos previos y posteriores del vehículo involucrado en el ataque.