Alerta mundial de Google: conectarse a un Wi-Fi público puede terminar en robo de datos

El informe de la compañía advierte sobre redes sin cifrar y falsos puntos de acceso que exponen información sensible. Recomiendan evitar conexiones automáticas y revisar las cuentas bancarias.

Hoy 09:15

En un informe recientemente divulgado, Google alertó a los usuarios de Android acerca de los peligros que supone la conexión al Wi-Fi público. La compañía estadounidense señaló que los ciberdelincuentes pueden emplear esas redes —por ejemplo, en hoteles, restaurantes, aeropuertos e incluso espacios al aire libre— como un caballo de Troya para robar información bancaria.

“Pérdidas devastadoras y angustia emocional” por culpa del Wi-Fi público

De acuerdo al gigante tecnológico, las estafas online son cada vez más frecuentes y en ese marco son relevantes las buenas prácticas en ciberseguridad. Una de ellas es evitar la conexión a redes públicas porque, según Google, puede derivar en “pérdidas financieras devastadoras y angustia emocional a las víctimas desprevenidas”.

¿Por qué es tan riesgos conectarse a esos entornos? “Muchas redes Wi-Fi públicas no están encriptadas y transmiten datos en texto plano, lo que las hace vulnerables a los ciberdelincuentes con las herramientas adecuadas", explicó al respecto Oliver Buxton, de la empresa de seguridad Norton, en declaraciones que recoge New York Post. “Los hackers conectados a la misma red pueden interceptar tu actividad en línea, incluyendo información bancaria, credenciales de inicio de sesión y mensajes personales”, agregó.