Alerta mundial de Google: conectarse a un Wi-Fi público puede terminar en robo de datos

El informe de la compañía advierte sobre redes sin cifrar y falsos puntos de acceso que exponen información sensible. Recomiendan evitar conexiones automáticas y revisar las cuentas bancarias.
En un informe recientemente divulgado, Google alertó a los usuarios de Android acerca de los peligros que supone la conexión al Wi-Fi público. La compañía estadounidense señaló que los ciberdelincuentes pueden emplear esas redes —por ejemplo, en hoteles, restaurantes, aeropuertos e incluso espacios al aire libre— como un caballo de Troya para robar información bancaria.
“Pérdidas devastadoras y angustia emocional” por culpa del Wi-Fi público
De acuerdo al gigante tecnológico, las estafas online son cada vez más frecuentes y en ese marco son relevantes las buenas prácticas en ciberseguridad. Una de ellas es evitar la conexión a redes públicas porque, según Google, puede derivar en “pérdidas financieras devastadoras y angustia emocional a las víctimas desprevenidas”.
¿Por qué es tan riesgos conectarse a esos entornos? “Muchas redes Wi-Fi públicas no están encriptadas y transmiten datos en texto plano, lo que las hace vulnerables a los ciberdelincuentes con las herramientas adecuadas", explicó al respecto Oliver Buxton, de la empresa de seguridad Norton, en declaraciones que recoge New York Post. “Los hackers conectados a la misma red pueden interceptar tu actividad en línea, incluyendo información bancaria, credenciales de inicio de sesión y mensajes personales”, agregó.
Además, Google reveló una de las prácticas maliciosas que, también empleando redes públicas, procuran engañar a los usuarios. Se trata de los denominados “puntos de acceso maliciosos”.
En la práctica, los atacantes realizan cambios sutiles en el nombre de las conexiones Wi-Fi, para que los desprevenidos se conecten y queden expuestos. Por ejemplo, modifican una sola letra del nombre de una red legítima. Es una técnica similar a la que se aplica en las URLs o direcciones de correo electrónico alteradas. Buxton las describe como “redes gemelas malvadas”.
Esa técnica maliciosa también se inscribe en los ataques homógrafos, una modalidad que repasamos detalladamente en TN Tecno.
El Wi-Fi público es un peligro: consejos para evitar dolores de cabeza
* Google recomienda revisar periódicamente las cuentas bancarias, para eventualmente detectar indicios de intrusiones o movimientos sospechosos.
* Especialistas aconsejan desactivar la conexión automática a redes públicas.
* En caso de que sea imperioso conectarse, es fundamental chequear que estén cifradas. Esto se indica con el ícono del candado junto a la conexión.
* Siempre hay que verificar que la red sea oficial (en hoteles, bares, terminales, etcétera) para evitar caer en la trampa de las mencionadas “redes gemelas”.
* Otra práctica recomendable en caso de conectarse a un Wi-Fi público es hacerlo a través de una VPN (de un desarrollador confiable, porque las gratuitas también son riesgosas), para esconder información que podría ser útil para los ciberdelincuentes.