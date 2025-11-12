Johnny Depp habló de su pasión por actuar y su amor por el público argentino: "Es un regalo para mí"

El actor y cineasta llegó al país para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse. En Cortá por Lozano compartió anécdotas sobre su carrera, su amistad con Al Pacino y sus visitas a hospitales como Jack Sparrow.

Johnny Depp visita la Argentina para presentar su segunda película como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, y su llegada generó gran expectativa entre el público local. En la antesala del estreno, el actor fue entrevistado en Cortá por Lozano (Telefe), con Verónica Lozano como anfitriona, y compartió sus impresiones sobre la calidez de la audiencia y el significado de este nuevo proyecto en su carrera.

La agenda de Depp en el país incluye la presentación de su filme en las salas argentinas y la participación en una masterclass en La Plata junto al actor italiano Ricardo Scamarcio, protagonista de la película. En ese evento, el municipio, a través del intendente, Julio Alak, lo distinguirá como “Visitante Ilustre”.

Durante la entrevista, Depp se mostró agradecido por la calidez de la audiencia argentina. Al ser consultado sobre las muestras de afecto, reconoció: “Es realmente impresionante, no sé si alguien se puede acostumbrar a una bienvenida como ésta. Uno se siente bendecido de tener el apoyo, de la demostración de respeto, amor, admiración. La gente me ha mantenido vivo”. Además, la conductora Verónica Lozano destacó la labor del empresario Jorge Rodríguez, su pareja, quien es muy amigo del reconocido actor, para concretar la visita de Depp a la Argentina.

A continuación, la entrevista completa en formato de preguntas y respuestas:

-¿Cómo fue colocarte por segunda vez como director?

-Lo mejor de ser director es no estar al frente del set. Es como una especie de revancha, realmente. Lo más loco es que he trabajado con tantos cineastas, que es como ser un padre, uno aprende lo que no tiene que hacer.

-Contanos de tu película. ¿Por qué decidiste contar la vida de Modigliani?

-Acá hay otra cosa. Un día Al Pacino me llamó por teléfono. Me dijo “¿te acordás de eso de Modigliani que quería hacer yo? Creo que vos debés dirigirlo”. De la nada me llamó, hacía un par de años que no hablaba con él. No se le puede decir que no a Al Pacino, me hizo una oferta que no podía rechazar. Entonces pensé y le dije que tenía razón.

-¿Cómo sos como director siendo actor? ¿Estricto, relajado?

-Muy relajado porque creo que lo mejor que hay que hacer, si uno tiene la oportunidad de capturar algo y crear algo, es permitir a los actores que hagan lo que saben hacer, que nos den lo que nos pueden dar, ver cómo eso encaja dentro de la historia.

-¿También pintás? ¿Hay similitudes entre tu historia y la de Modigliani?

-Creo que hay cosas en las que emocionalmente me puedo conectar con Modi. Pero yo no considero un artista, como mucho puedo poner pintura en una tela.

-¿Cómo comenzó tu construcción como artista?

-Con la música, aun cuando era un niño pequeño, era un maravilloso escape de la realidad.

-La actuación fue un absoluto accidente, ¿no?

-Un hermoso accidente.

-¿Hay algún momento que quitarías de tu vida, de tu carrera?

-Sí, hay momentos en que estaba sentado en un lugar y me daba cuenta de mi existencia y pensaba por qué sigo con esto. Pero yo no tengo ambición de ser nada, ni por el resultado de nada, todavía tengo la misma ansiedad, la misma hambre de crear y la misma necesidad de componer estos personajes, de crearlos.

-¿Qué te tiene que pasar para elegir un personaje?

-Algo me tiene que golpear cuando leo el guion. Hay algo que se concentra, que te llama y te engancha. Uno empieza a pensar cuál es mi interés por el personaje, uno empieza a pensar cómo lo puede hacer, puede tener visiones diferentes a cómo está escrito. Es como los ingredientes de una receta cuando estamos cocinando.

-¿Jack Sparrow tuvo inspiración en Keith Richards?

-Sí, es alguien que conozco hace mucho. Es un ídolo, es un ícono. Pasaba tiempo con él y empecé a copiarle la forma de hablar. Yo creía que era el mayor rockstar y era el ser humano que podía hacer cualquier cosa.

-¿Te gustan los premios? ¿Te dan los mismo?

-La idea de la competencia con otras personas, que son también actores… Nada de mi trabajo es para competir. No quiero saber lo que hacen otras personas, quiero saber lo que yo tengo que hacer. La idea de competencia es ridícula. El cine es un trabajo en equipo, es un todo, una película es algo colaborativo.

-Vas a hospitales como Jack y visitás a chicos enfermos…

-Es un regalo para mí. Yo quiero ver a los niños y entenderlos. Yo experimenté cosas con mis hijos, sé lo que se siente. Si está la posibilidad de que puedo ir y vestirme de Jack para ir al hospital de niños, tratar de distraerlos, sacarlos de donde están, de hacer cosas tontas, eso ayuda mucho. A mí me encanta ver a esos niños, el regalo es poder hacerlo.

-Mañana vas a estar dando una masterclass en La Plata junto a Ricardo Scamarcio, el actor protagonista de “Modi”. ¿Cómo te preparás?

-Espero con felicidad, entusiasmado de volver a Buenos Aires, para experimentar este lugar y poder ver la película aquí. Es una comunidad donde hay cultura, hay arte, hay arquitectura.

Con la mirada puesta en su participación en la masterclass y el estreno de su película, Depp anticipó su interés por integrarse a la vida cultural porteña y compartir su obra con el público argentino.