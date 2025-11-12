"El Estado tiene que romper asimetrías, la meritocracia está bien ante la igualdad de oportunidades"

Así lo expresó el diputado nacional electo Jorge Mukdise durante un diálogo con Radio Panorama en el que también se refirió a su gestión como intendente de Las Termas, donde será reemplazado interinamente por la Dra. Paula Cánepa.

El intendente de Las Termas de Río Hondo y diputado nacional electo, Jorge Mukdise, visitó los estudios de Radio Panorama y habló sobre su reciente elección, el traspaso de mando municipal y sus perspectivas de cara a su labor legislativa a nivel nacional.

Mukdise, quien asumirá como diputado nacional el próximo 10 de diciembre, será reemplazado interinamente por la Dra. Paula Cánepa, presidenta del Concejo Deliberante, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal. Cánepa completará el mandato hasta octubre de 2026.

Durante la entrevista, el jefe comunal destacó los avances alcanzados durante su gestión y el fuerte impulso y apoyo por parte del Ejecutivo provincial para con Las Termas. “En estos años se han concretado muchas de las demandas que tenía la ciudad. Pasamos de 400 a 1200 cuadras pavimentadas, se mejoraron los servicios y se potenció el sistema de salud, con nueve centros de atención primaria y más de 60 profesionales. También fortalecimos la educación, generando oferta para los jóvenes, además del reordenamiento urbano y el crecimiento del Turismo, que hoy es cada vez más exigente y no puede volver atrás”, indicó.

Mukdise expresó su confianza en la continuidad de las políticas locales: “La intendenta podrá seguir apostando a la salud, la educación y al turismo, con un calendario que ayude a sostener la ocupación hotelera y el trabajo del sector privado”.

Consultado sobre su cruce con el secretario de Turismo, Daniel Scioli durante la última Feria Internadcional de Turismo, Mukdise aclaró: "Era un acto de cinismo sacarme una foto con un secretario que acababa de llevarse a Buenos Aires el evento más importante que tenía la ciudad. El MotoGP impacta no solo en Santiago, sino en toda la región. Fue una injusticia porque fue Gerardo Zamora quien gestionó en 2013 la llegada del evento. No nos merecíamos ese destrato. Ese día se lo dije, sin insultos personales, que su gestión era la peor de la historia y que no nos había defendido. Hay que tener coherencia”.

El futuro legislador también delineó su mirada sobre el rol del Estado y los desafíos del país: “Creemos que el Estado tiene que estar para romper asimetrías. La meritocracia está muy bien ante la igualdad de oportunidades. Vamos a defender la salud y la educación pública. La universidad nacional, de la que soy egresado, es la herramienta más poderosa que tiene un país”.

Mukdise agregó: “Debemos defender las actividades productivas, que son las que generan trabajo. No puede ser que los jóvenes estén pensando en cómo invertir y no en cómo producir. No podemos endeudarnos para subsidiar a la competencia. Está claro que el tipo de cambio está atrasado".

"Nosotros apoyamos el equilibrio fiscal, pero el reduccionismo genera falacias e injusticias. Esperamos un Congreso que, a través del diálogo maduro y responsable, genere consensos en beneficio de la población”, concluyó.