Continúan las cirugías en el Nuevo Hospital Zonal de Fernández

Hoy 17:42

El director del Hospital Zonal de Fernández “Rudecindo del Valle Cazzaniga”, Dr. Juan Fernando García, informó la continuidad del funcionamiento del servicio de cirugía en el nosocomio, con la realización de cuatro colecistectomías videolaparoscópicas a pacientes de la ciudad de Fernández y de una localidad del interior del departamento Robles.

Las intervenciones estuvieron a cargo del Dr. García, médico cirujano, quien diagnosticó y coordinó los procedimientos junto al equipo quirúrgico del Programa de Cirugías Itinerantes del Interior, integrado en esta oportunidad por los doctores Alfredo Rojas y Luis Cordero (cirujanos), el Dr. Sergio Santillán (coordinador de anestesiología) y la Dra. Lina Morales (anestesióloga). También participaron las instrumentadoras quirúrgicas Carla Sosa y María Cardo, bajo la supervisión de Iris Peralta, coordinadora de quirófanos e instrumentación de hospitales del interior, además del personal de maestranza Marcela Silva y Cristina Hansen, encargadas de garantizar las condiciones de asepsia según los protocolos establecidos.

Desde la dirección del hospital destacaron que la posibilidad de resolver cirugías en el propio establecimiento, con personal profesional capacitado y equipamiento de última generación, representa un beneficio social significativo. Los pacientes evitan ser derivados a centros de salud lejanos, lo que reduce el desarraigo familiar y permite una pronta recuperación e incorporación a sus tareas cotidianas, con seguimiento posquirúrgico en el mismo hospital.

El Programa Provincial de Cirugías Itinerantes es coordinado por la Dra. Graciela Alzogaray, directora del Interior, con el apoyo del Dr. Gustavo Sabalza, secretario de Salud, y la ministra de Salud de la Provincia, Lic. Natividad Nassif. Este plan se desarrolla en diversos hospitales del interior provincial, entre ellos los de Pinto, Quimilí, Monte Quemado, Añatuya, Frías, Las Termas, Loreto y Ojo de Agua.