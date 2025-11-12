Franco Salas fue autocrítico tras la derrota y eliminación de Gramilla: "En el segundo tiempo se notó el desgaste"

El delantero analizó la derrota ante Comercio y reconoció las falencias del equipo, que quedó sin chances de clasificar a los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Gramilla se despidió del Torneo Regional Federal Amateur a dos fechas del cierre de la fase de grupos, luego de caer frente a Comercio. Tras el encuentro, el delantero Franco Salas habló sobre el momento del equipo y realizó una autocrítica sobre el rendimiento colectivo.

“No todos entrenamos, no estamos al mismo nivel físico que ellos. Mantuvimos solo el primer tiempo el resultado y ya en el segundo tiempo se notó el desgaste. Los goles vinieron por el cansancio nuestro”, expresó Salas.

El atacante también lamentó las chances desperdiciadas que podrían haber cambiado la historia del partido. “Intentamos hacer el 2 a 0 en el segundo tiempo, pero no aprovechamos las oportunidades que tuvimos”, remarcó.

Más allá de la eliminación, el delantero dejó en claro su compromiso con el club. “En todos los partidos doy el 100%, peleo todas las pelotas que vienen”, afirmó Salas, quien fue uno de los puntos altos de Gramilla, anotando el gol de su equipo.