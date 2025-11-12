Reviví el primer capítulo de “Termas de Río Hondo” en el especial de Uniendo Pueblos

En el marco de los 60 años de Canal 7, visitamos el departamento Río Hondo y mostramos todas sus bondades.

El ciclo Uniendo Pueblos presentó su primer capítulo dedicado a Termas de Río Hondo, una producción que invita a redescubrir las tradiciones, la historia y el potencial de esta tierra santiagueña.

En esta entrega especial por los 60 años de Canal 7, los espectadores pudieron adentrarse en el arte ancestral de la cestería, una expresión cultural que sigue viva gracias al trabajo de hábiles artesanos del departamento Río Hondo.

El programa recorrió talleres, dialogó con sus protagonistas y mostró cómo la cestería —heredada de generaciones— continúa siendo fuente de identidad, sustento y orgullo para la comunidad.

Además, el especial destacó el enorme potencial productivo, turístico y cultural del departamento Río Hondo, un territorio que conjuga tradición y modernidad, artesanía y desarrollo, naturaleza y hospitalidad.

Quienes no pudieron verlo, pueden revivir este primer capítulo de Uniendo Pueblos, dedicado a Termas de Río Hondo, y dejarse llevar por el encanto de una de las zonas más emblemáticas de Santiago del Estero.