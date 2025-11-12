Ingresar
El reconocido politólogo Leandro Santoro brindará una charla en la ciudad de Fernández

El conversatorio se dará este jueves 13 de noviembre a las 19 horas en el auditorio del Centro Cultural “Sixto Palavecino”.

Hoy 19:23
Leandro Santoro

Leandro Jorge Santoro, es un conocido politólogo, docente, político y diputado nacional de extracción Radical con un estrecho vínculo con el ex presidente Raúl Alfonsín.

Esta figura de la política Argentina visitará la ciudad de Fernández este jueves 13 de noviembre, donde será parte de un conversatorio sobre actualidad política.

La charla está prevista para las 19 horas en el Centro Cultural “Sixto Palavecino” con entrada gratuita para quienes deseen concurrir a presenciar la disertación.

