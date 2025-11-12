Legítima defensa: una policía mató a su expareja tras ser atacada

El hombre tenía una restricción perimetral y se habían separado hacía seis meses. Él murió de dos disparos en el pecho, mientras que ella recibió un balazo en una pierna y fue hospitalizada.

Hoy 22:33

Una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató de dos disparos a su ex pareja en su departamento del barrio porteño de Caballito, en medio de una pelea ocurrida durante este miércoles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho sucedió en un edificio ubicado sobre la calle Cachimayo al 100. Efectivos de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta allí después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida de arma de fuego.

Una vez en el interior de la vivienda, los agentes encontraron al hombre, de 36 años y nacionalidad paraguaya, tendido en el suelo con dos impactos de bala en el pecho, junto a una pistola Bersa.

La oficial, de 31 años e integrante de la División Sustracción de Automotores de la PFA, también estaba herida: había recibido un balazo en el muslo izquierdo.

Te recomendamos: Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: Marcela Acuña declaró, pidió perdón y admitió que intentó encubrir a su hijo

En el domicilio, además, se encontraban las hijas de ambos, dos niñas de 4 y 6 años, quienes estaban durmiendo en una habitación y resultaron ilesas.

La mujer fue asistida en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que luego la trasladó al Hospital Durand, donde permanece internada.

La causa recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de Laura Brunierd, y la División Homicidios de la fuerza porteña lleva adelante las actuaciones del caso.

Según se supo tras las primeras averiguaciones, la oficial se había separado del fallecido y se mudó al lugar con las hijas hacía seis meses. Ya había presentado denuncias por violencia de género, y sobre el hombre pesaba una restricción de acercamiento vigente.

Un antecedente reciente de características similares se registró a fines del año pasado en Montserrat, donde una agente de tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue detenida tras matar a su ex pareja durante una discusión en su departamento de la calle Virrey Ceballos al 900.

La mujer, que tenía denuncias previas por violencia de género contra el hombre y contaba con un botón antipánico desde 2020, afirmó que actuó en defensa propia.

El episodio de violencia sucedió en horas de la mañana del 15 de diciembre último. La propia mujer llamó a la policía para alertar que su ex la estaba agrediendo. Poco después, al llegar los efectivos, hallaron al hombre con heridas de arma blanca en el cuello y la espalda; personal médico confirmó su muerte minutos más tarde.

Las autoridades informaron que la mujer presentaba golpes en las piernas y que tenía, además, licencia psiquiátrica. De acuerdo con la declaración de la acusada, el fallecido llegó al domicilio con actitud violenta, inició una pelea y la golpeó con un objeto de hierro.

Otro caso similar tuvo lugar en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza, a mediados de febrero de 2023. Allí, E.G., una mujer policía de 35 años, asesinó de una puñalada a su ex pareja, Nahuel Cruz Prestianni, de 29, quien tenía tres denuncias por violencia de género y una restricción perimetral.

Esa vez, el hombre ingresó al domicilio de la mujer por los techos, la amenazó con un cuchillo y la abordó tras exigirle ver su teléfono celular. Ella se defendió y terminó hiriéndolo de muerte.

Tras el hecho, avisó al 911 y quedó a disposición de la Justicia, que calificó el caso como homicidio en legítima defensa y dispuso su inmediata libertad.