La Municipalidad continúa con su programa de mantenimiento del alumbrado

Lograron reemplazar las luminarias en los barrios General Paz, Borges y Campo Contreras.

Hoy 22:38
luminarias capital

Dando continuidad al plan de mantenimiento y de reconversión lumínica en la ciudad, la Dirección de Electricidad de la Municipalidad de la Capital reemplazó las luminarias averiadas del barrio General Paz, por nuevos artefactos con tecnología LED.

Se trabajó en las calles Diaguitas, Monte Caseros, Facundo Quiroga y Los Caminantes, siguiendo un cronograma que prevé impactar paulatinamente en todos los barrios de la ciudad.

"En donde se encuentra un equipo apagado, nosotros colocamos artefactos LED de última tecnología; este plan del municipio tiene como objetivo reducir el consumo energético, disminuir los costos de mantenimiento y utilizar tecnología más amigable con el medio ambiente", indicó el director de Electricidad, Marcelo Aguilar.

"Similares tareas se concretaron en diferentes puntos lumínicos de cuadras del barrio Borges y también se trabajó en la colectora del barrio Campo Contreras, desde Ingenio Contreras hasta Caracas", detalló.

