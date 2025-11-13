Atraparon en Tintina a un cordobés acusado de estafa y robo de ganado

También está sindicado por estafar a productores en más de U$S 800 mil. Se escondía en una vivienda rural. Ya fue extraditado.

Hoy 07:14

En un operativo realizado durante los primeros minutos de ayer, personal policial de Córdoba detuvo en la localidad de Tintina, departamento Moreno, a un hombre de 45 años, oriundo de Villa Ascasubi, en el departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba, acusado de haber cometido una serie de estafas y hurtos vinculados al robo de ganado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes de la Departamental Tercero Arriba, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 0.20, en el marco de una causa caratulada como "estafas reiteradas" y "hurto", que involucra a varios damnificados de la región.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría sustraído, en suelo cordobés, más de 400 cabezas de ganado bovino en distintos campos de Córdoba y provincias vecinas. Posteriormente, habría abonado la compra de los animales mediante cheques sin fondos por un monto aproximado de 800 mil dólares, lo que generó una importante pérdida económica para los productores afectados.

Tras varios meses de trabajo, los efectivos lograron rastrear los movimientos del prófugo, quien se mantenía oculto en una vivienda rural de Tintina. Mediante una orden judicial de allanamiento, los agentes procedieron a su detención sin que se registraran incidentes.

El hombre fue inmediatamente trasladado a Córdoba bajo un fuerte operativo de seguridad.

Más detenciones

Fuentes cercanas a la causa indicaron que no se descartan nuevas detenciones en el marco de la investigación, dado que el hecho podría involucrar a otras personas vinculadas a la comercialización del ganado robado.

La Policía de Córdoba destacó la colaboración entre las fuerzas de ambas provincias, subrayando que la detención constituye "un paso importante en el esclarecimiento de una maniobra delictiva que afectó gravemente al sector ganadero regional".