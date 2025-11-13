Jason Momoa protagonizará la nueva serie del creador de "Sons of Anarchy"

El creador de Sons of Anarchy regresa con una nueva serie para Apple TV+ ambientada en el mundo de los motociclistas, con Jason Momoa como protagonista y productor ejecutivo.
Jason Momoa, conocido por su papel en “Aquaman”, se incorporó al elenco de “Nomad”, un nuevo drama ambientado en el mundo de los motociclistas, creado por Kurt Sutter, responsable de “Sons of Anarchy”. La producción representa el regreso de Momoa a Apple TV+, donde ya protagonizó las series “See” y “Chief of War”.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
“Nomad” explorará el submundo de los motociclistas fuera de la ley en Nueva Zelanda. La trama sigue a un guerrero (Momoa) que se debate entre dos vidas, dos vocaciones y dos familias, enfrentándose a una decisión que definirá su destino.
La serie fue desarrollada por Sutter y Chris Collins, showrunner de “The Wire”, quienes también escribieron el episodio piloto. Ambos ejercerán como productores ejecutivos, Sutter a través de su compañía SutterInk y Collins mediante Generator Entertainment. Jason Momoa y Brian Mendoza completan el equipo de producción por medio de On the Roam.