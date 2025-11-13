Así lo consideró en su columna de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, a propósito de los datos del INDEC que se dieron a conocer ayer.

Hoy 08:26

El licenciado Osvaldo Granados analizó los últimos datos del INDEC y el impacto del dólar en la economía argentina durante su columna de este jueves en Radio Panorama.

El especialista consideró que la preocupación social por la inflación representa un “cambio de mentalidad” en los argentinos. “Es bueno que la gente se alarme ante la suba del costo de vida, es un cambio de mentalidad. Cuando teníamos el 8% mensual, creíamos que bajar al 6 era el paraíso”, afirmó.

Granados explicó que el incremento del dólar fue un factor determinante en la suba del costo de vida. “Subió mucho el dólar. Las elecciones, que muchos pensaban que serían catastróficas para el gobierno, generaron compras de divisas. La gente ahora se preocupa más por el sueldo que no alcanza que por la inflación. Seguramente en noviembre tengamos otro número con las cosas más calmadas”, agregó.

En relación al tipo de cambio, el economista remarcó que “el dólar es un tema obsesivo en Argentina” y que su comportamiento resulta clave para entender el contexto actual. “El ministro Caputo insistió en que no puede flotar. La banda cambiaria se va a mantener, y el techo de $1.550 es correcto. Vamos a seguir subiendo un 1% mensual como hasta ahora”, detalló.

Granados también comparó la situación argentina con la de otros países de la región: “En Chile se operan 2.000 millones de dólares diarios y en Brasil 4.000 millones, y no les pasa nada porque tienen reservas. Brasil, por ejemplo, cuenta con 250 mil millones de dólares. Sin reservas, te llevan puesto. En las elecciones, si no aparecía Estados Unidos, el dólar podría haber llegado a $4.000”.

Por último, el licenciado subrayó la necesidad de reducir el Riesgo País para poder acceder al financiamiento internacional: “Tenemos que lograr que baje a 500 puntos para entrar al mercado internacional de finanzas. Si eso sucede, podremos pedir prestado, pero no para gastar, sino para cancelar deuda inmediata y no tocar las reservas”.