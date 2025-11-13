El ISMA presenta su muestra anual “El Maravilloso Mundo de Disney”

El Instituto Secundario María Auxiliadora tiene todo listo para su muestra anual titulada “El Maravilloso Mundo de Disney”, que se realizará el miércoles 26 de noviembre, a las 20 horas, en el Instituto Santo Tomás de Aquino.

Hoy 09:00

Inspirados en los clásicos y contemporáneos relatos de Disney, los alumnos del ISMA presentarán una propuesta artística y educativa donde la música, la expresión corporal, el color y la creatividad serán los protagonistas.

A través de diferentes escenas, coreografías y representaciones, los estudiantes recorrerán un universo lleno de magia, sueños y valores —como la amistad, la esperanza y la importancia de creer en uno mismo— que caracterizan las historias del mundo Disney.

“Queremos que la comunidad educativa del ISMA viva una noche mágica, donde los sueños cobren vida y se refleje el esfuerzo y la alegría de nuestros alumnos”, destacaron desde la institución.

El evento, pensado para la comunidad educativa de la institución del barrio Los Inmigrantes, representa el cierre de un año de trabajo compartido, en el que docentes y alumnos unieron talentos para dar forma a una experiencia artística que combina la educación, la emoción y la fantasía.

Será una noche soñada, en la cual el arte, la imaginación y la magia de Disney emocionarán a grandes y chicos.