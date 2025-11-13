El abogado del chofer que llevaba cocaína en una ambulancia confirmó que su defendido se abstendrá de declarar

El letrado de Daniel Suárez explicó que aún no tuvieron acceso completo al expediente y cuestionó demoras en las notificaciones a los familiares. Dijo que la abstención es una medida habitual hasta conocer la imputación.

Hoy 13:49

El abogado defensor de Daniel Alberto Suárez, el conductor de la ambulancia detenido días atrás con más de dos kilos de cocaína, expresó que su equipo asumió la representación desde el primer momento en que tomó conocimiento de la persecución penal en su contra, y aclaró que por el momento se abstendrán de declarar hasta conocer los detalles de la imputación.

“Estamos trabajando desde horas tempranas, a la espera de la declaración imputativa, donde vamos a tomar contacto con los distintos extremos de los elementos obrantes en la causa”, explicó el abogado Gabriel Tolosa.

El letrado remarcó que la decisión de abstenerse “responde a una regla básica del derecho penal”, y subrayó que aún no se tuvo acceso a la totalidad del expediente. “Hemos tenido algunos contratiempos, por ejemplo, que hemos estado reclamando a la justicia federal, pero todavía no han sido notificados los familiares”, indicó.

Respecto al hecho, señaló que Suárez es chofer de una ambulancia de traslados fúnebres desde hace tiempo, y que fue interceptado por personal de la Policía Federal mientras regresaba a Añatuya. “Según se argumenta, fue un procedimiento de rutina y se le secuestró una sustancia que tengo entendido sería cocaína”, detalló.

Finalmente, el abogado manifestó que su equipo tomará conocimiento “con precisión” de todas las circunstancias una vez que se realice el acto de indagatoria.