Gabriel Ávalos encendió la incertidumbre sobre su futuro en Independiente

El delantero paraguayo reconoció el interés de Olimpia y no cerró la puerta a una salida, aunque aseguró que hoy está “100 % enfocado” en el Rojo.

Hoy 14:28

El nombre de Gabriel Ávalos volvió a estar en el centro de la escena en Avellaneda. El delantero paraguayo, pieza clave en el equipo de Gustavo Quinteros, admitió el interés de Olimpia de Paraguay y dejó abierta la posibilidad de un cambio de aire a fin de año. Su declaración, aunque mesurada, generó preocupación en el mundo Rojo.

“Es un orgullo grande estar en el radar de un equipo tan grande como Olimpia”, reconoció Ávalos en diálogo con AM780. De todos modos, el atacante de 35 años buscó bajar la tensión y aclaró: “Hoy estoy concentrado al 100 % en Independiente, quiero terminar bien el año y mantener este nivel. Después se verá qué se decide”.

El paraguayo recuperó la titularidad tras el flojo rendimiento de Pussetto y respondió con goles y buenos rendimientos, entre ellos el tanto ante Atlético Tucumán que lo devolvió al foco. Sin embargo, su futuro no está asegurado: desde Asunción aseguran que Olimpia lo sigue hace meses y esta vez podría avanzar con una oferta formal cuando se abra el mercado de pases.

En el plano deportivo, Independiente atraviesa un cierre de temporada tenso. Fuera de los ocho del Clausura, aún pelea por entrar a la Copa Sudamericana 2026. El agónico triunfo ante Deportivo Riestra lo dejó con 44 puntos en la tabla anual y una última chance: deberá ganarle a Rosario Central —que ya tiene asegurado el primer puesto—, esperar que Huracán no supere a Barracas, y que Lanús gane la Sudamericana para acceder por otra vía.

En lo contractual, Ávalos tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2026, aunque en Avellaneda no descartan escuchar ofertas. Su edad —cumplirá 36 el próximo año— y la delicada situación económica del club podrían facilitar una negociación si llega una propuesta cercana al millón de dólares.

Mientras el Rojo define su destino en el Clausura, el futuro del delantero queda en suspenso. Pero hay una sensación que empieza a tomar fuerza: el partido ante Central podría ser la última función de Ávalos en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.