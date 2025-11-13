Sin Milton Giménez, Úbeda planea romper el doble nueve en Boca para visitar a Tigre

El delantero suma cuatro amarillas y podría perderse los octavos. El DT evalúa cuidarlo, cambiar el esquema y darles rodaje a jugadores con pocos minutos.

Boca disfruta el envión del 2-0 en el Superclásico y la clasificación a la próxima Copa Libertadores, pero no baja la guardia. El próximo domingo, desde las 20.30, enfrentará a Tigre con la misión de asegurar el primer lugar de la Zona A y así garantizar que los playoffs se jueguen en La Bombonera. Sin embargo, el equipo de Claudio Úbeda presentaría variantes: Milton Giménez podría descansar para no correr el riesgo de perderse los octavos de final.

El delantero acumula cuatro amarillas y una más lo dejaría suspendido justo antes del inicio de la fase eliminatoria. Por eso, el cuerpo técnico analiza romper el doble nueve que conforma con Miguel Merentiel, esquema que Boca no modifica desde hace varios meses. De confirmarse la decisión, el equipo volvería a un sistema 4-2-3-1, similar al que usó en el empate 1-1 ante Unión del pasado 18 de julio, en el regreso de Leandro Paredes al club.

Desde aquella noche, el Xeneize encontró solidez con dos delanteros, primero con Cavani y Merentiel, y luego con Merentiel y Giménez, quien respondió con goles y buenos rendimientos. Ambos son los máximos artilleros del equipo en el Clausura con cinco tantos cada uno. Sin embargo, ante el riesgo de sanción, Úbeda priorizaría preservar a Giménez, sabiendo que las tarjetas se limpian desde octavos.

Con Cavani aún con molestias y sin refuerzos disponibles de la Reserva —que también disputa los playoffs tras eliminar a Lanús—, Boca afrontará el duelo ante Tigre con un solo centrodelantero natural. Úbeda baraja dos alternativas: mantener un ataque con un “9” y dos extremos (con nombres como Zeballos, Aguirre, Zenón o Braida) o reforzar el mediocampo con Herrera, Belmonte o Alarcón desde el arranque.

Además, el técnico planea dar descanso a Carlos Palacios y Juan Barinaga. El chileno terminó el Superclásico con una molestia en la rodilla, mientras que el lateral derecho acumula 12 titularidades seguidas y arrastra una sobrecarga muscular.

Así, un Boca con varios cambios buscará sellar el primer puesto ante un Tigre que también se juega mucho: con un punto, el Matador asegurará su pasaje a los playoffs del Torneo Clausura.